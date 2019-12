"Leider mussten wir Weihnachten absagen"

Die seit Monaten wütenden Buschbrände lassen die Menschen in Australien auch an Weihnachten nicht zur Ruhe kommen. Viele Familienfeiern in dem besonders stark betroffenen Bundesstaat New South Wales, in dem auch Sydney liegt, mussten abgesagt werden, berichteten örtliche Radiosender am Montag. Denn mehrere Straßen rund um die Küstenmetropole seien wegen der Feuer blockiert. Sydney wird gleich von zwei großen Flächenbränden bedroht, während landesweit noch immer etwa 200 Brände aktiv sind.

"Leider mussten wir Weihnachten dieses Jahr wegen der Feuer absagen", sagte ein 76-Jähriger aus Wentworth Falls, knapp 100 Kilometer westlich von Sydney. Sonst sei die Familienfeier, zu der viele Mitglieder die verstreut lebenden Familie zusammenkämen, ein Höhepunkt des Jahres. Die Bestellung beim Metzger habe er bereits storniert. "Wir denken, dass wir hier sicher sind, aber die Brände sind nur 15 Kilometer entfernt und sie können aufflackern und sich unglaublich schnell bewegen."

Feuerwehrleute total erschöpft

"Wir haben all unsere Wertsachen, Familienfotos und wichtigen Dokumente in Koffer gepackt, die an der Tür bereit stehen", sagte er weiter. Er habe schon viele Feuer erlebt. So schlimm wie in diesem Jahr sei es aber noch nie gewesen.

Die Feuerwehrleute seien körperlich und emotional erschöpft, sagte Feuerwehrchef Shane Fitzsimmons dem Sender Channel 7. "Aber sie wissen, dass ihre Gemeinden bedroht sind, und sie werden alles tun, was sie können", fügte er hinzu. Seit Beginn der Brände im Oktober sind bereits acht Menschen ums Leben gekommen, mehr als 1000 Häuser wurden zerstört. Auch auf die Tierwelt haben die Feuer eine verheerende Wirkung: Etwa 2000 Koalas sollen Expertenschätzungen zufolge verbrannt sein. Bilder von Koalas, die von Feuerwehrleuten Wasser aus Flaschen zu trinken bekommen, kursierten in den vergangenen Tagen in australischen Medien.

Unterdessen reißt die Kritik an Australiens Premierminister Scott Morrison nicht ab, auch vonseiten der schwedischen Klima-Aktivistin Greta Thunberg: "Nicht einmal Katastrophen wie diese scheinen zu politischem Handeln zu bewegen", twitterte die 16-Jährige. Sie warf der australischen Politik vor, einen Zusammenhang zwischen den Bränden und dem Klimawandel zu leugnen.

Not even catastrophes like these seem to bring any political action. How is this possible?

Because we still fail to make the connection between the climate crisis and increased extreme weather events and nature disasters like the #AustraliaFires

That's what has to change.

Now. https://t.co/DQcZViKJQz — Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 22, 2019

Eine Kritik, die Morrison zurückwies. Er konzentriere sich auf nationale Interessen: "Wir in Australien werden das tun, was wir für Australien für richtig halten", sagte er in einem am Montag veröffentlichten Beitrag in der in Sydney erscheinenden Zeitung "Daily Telegraph". "Ich bin nicht dazu da, Menschen im Ausland zu beeindrucken."

Die Vermutung, dass eine Verschärfung der australischen Klimaziele die aktuellen Buschfeuer verhindert hätte, "ist einfach falsch", schrieb Morrison in einem anderen Beitrag im "Daily Telegraph". Er räumte jedoch ein, es gebe auf allen Ebenen einen Bedarf für "echte Maßnahmen gegen den Klimawandel".

Premierminister weist Kritik zurück

Morrison ist ein Unterstützer der für Australien besonders wichtigen Kohleindustrie. "Wir werden uns nicht auf unbesonnene (Klima-) Ziele einlassen und traditionelle Industrien aufgeben." Dies würde nach seinen Worten australische Arbeitsplätze gefährden. Drei Viertel der australischen Kohleproduktion wird exportiert - bei einem Volumen von jährlich rund 67 Milliarden australischen Dollar (41,8 Milliarden Euro).

Morrison war am Wochenende auch dafür kritisiert worden, trotz der Buschfeuer einen Familienurlaub auf Hawaii gemacht zu haben. Nach seiner vorzeitigen Rückkehr am Sonntag hatte er sich entschuldigt. Australien leidet seit etwa zwei bis drei Jahren unter starker Dürre, die ausgetrocknete Vegetation entzündet sich besonders leicht. Vergangene Woche hatte Australien nach Angaben des Wetteramts mit Werten von weit über 40 Grad seine heißesten Tage seit Beginn der Aufzeichnungen erlebt.