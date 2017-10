© dpa

Tausende Bierflaschen haben nach einem Unfall die Autobahn 45 in Hessen blockiert. Ein Getränkelastwagen sei am Mittwoch zwischen Florstadt und Wölfersheim in einen Unfall verwickelt worden, teilte die Polizei in Friedberg mit. Durch eine aufgerissene Plane verteilten sich etwa 30 000 Flaschen, die in rund 1500 Kisten steckten, auf der Fahrbahn. Für die Aufräumarbeiten wurde die Autobahn zunächst komplett gesperrt, später konnte der Verkehr auf einer Spur wieder rollen. Nach ersten Erkenntnissen hatte eine Autofahrerin den Lkw mit ihrem Wagen touchiert. Sie war vermutlich aus Unachtsamkeit von ihrer Spur abgekommen.