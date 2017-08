Jetzt per E-Mail teilen

© dpa

Der frühere Fußballstar Diego Maradona hat Venezuelas umstrittenen Präsidenten Nicolás Maduro notfalls eine bewaffnete Unterstützung zugesichert. «Wenn Maduro es befiehlt, werde ich mich als Soldat für ein freies Venezuela kleiden, um gegen den Imperialismus zu kämpfen», schrieb der Argentinier am Montagabend (Ortszeit) auf Facebook. «Es lebe Maduro! Es lebe die Revolution!».

Maradona gilt als Anhänger der linken Regierungen in Lateinamerika. Er war mit dem kubanischen Revolutionsführer Fidel Castro befreundet, verehrte den früheren venezolanischen Präsidenten Hugo Chávez und unterstützt auch dessen Nachfolger Maduro.

Nach der umstrittenen Einsetzung einer Verfassungsgebenden Versammlung und der faktischen Entmachtung des legal gewählten Parlaments eskaliert die Krise in Venezuela. Seit Ausbruch der Proteste gegen Maduros Regierung im April kamen bereits über 120 Menschen ums Leben. Die Vereinten Nationen werfen den Sicherheitskräften und Regierungsanhängern unverhältnismäßige Gewalt und Folter vor.

Eine der führenden venezolanischen Oppositionspolitiker, Henrique Capriles, warf Maradona eine Verblendung vor. Er forderte Maradona auf, in Venezuela mal mit dem Mindestlohn von monatlich maximal 15 Dollar zu leben. «Wenn er kommt, hole ich ihn am Flughafen ab und zeige ihm die Lage in Venezuela», sagte Capriles dem argentinischen Sender Radio Mitre. Capriles ist Gouverneur des Bundesstaates Miranda und war 2013 Präsidentschaftskandidat der Opposition.