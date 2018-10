Mega-Jackpot ist geknackt

NEWSTIME

Newstime vom 22. Oktober 2018

Freie Fahrt: Kanzlerin will Fahrverbote für Diesel in Städten per Gesetz verhindern. Keine Waffen: Im Fall Khashoggi plant Deutschland Rüstungsverkäufer Saudi-Arabien auszusetzen. Lockend: Auch Deutsche spielen mit beim Milliarden-Dollar-Lotto in den USA.

