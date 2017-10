Ein Mann hat am Samstagmorgen in München mehrere Personen mit einem Messer angegriffen und verletzt.

Ein unbekannter Mann hat am Samstagmorgen in München Passanten mit einem Messer angegriffen und verletzt. Die Polizei fahndet derzeit auf Hochtouren nach dem flüchtigen Täter. Es wird von einem Einzeltäter ausgegangen. Es handelt sich um einen ca. 40 Jahre alten Mann, der mit einem schwarzen Rad unterwegs ist. Er trägt eine graue Hose, eine grüne Trainingsjacke und einen Rucksack mit Isomatte.

Wir fahnden mit allen verfügbaren Polizeikräften nach dem Täter. Hintergründe sind derzeit noch unklar #Rosenheimerplatz — Polizei München (@PolizeiMuenchen) October 21, 2017

Bei den Attacken in der Münchner Innenstadt wurden vier Personen leicht verletzt, teilte die Polizei mit. Nach ersten Erkenntnissen stach der Täter an insgesamt fünf Orten zu. Unter anderem am Rosenheimer Platz, am Paulaner Platz und ander Ständlerstraße. Die Polizei rief dazu auf, die Tatorte großräumig zu meiden. Sie bat um Hinweise aus der Bevölkerung zum Verbleib des Täters. Man solle sich auf keinen Fall selbst in Gefahr bringen.