Der mutmaßliche Messerstecher von Hamburg-Barmbek muss sich von Freitag (09.00 Uhr) an vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht verantworten. Die Bundesanwaltschaft wirft dem ausreisepflichtigen Asylbewerber Ahmad A. Mord sowie versuchten Mord und gefährliche Körperverletzung in sechs Fällen vor. Ende Juli vergangenen Jahres soll der 26-Jährige in einem Hamburger Supermarkt ein Küchenmesser aus der Auslage genommen und zwei Kunden niedergestochen haben. Einer starb noch am Tatort, der andere wurde später in einer Notoperation gerettet. Nach Überzeugung der Anklage rannte der Mann aus der Edeka-Filiale auf die belebte Einkaufsstraße «Fuhle» und verletzte noch fünf weitere Menschen.

Verhandelt wird unter hohen Sicherheitsvorkehrungen vor dem Staatsschutzsenat. Die Anklage betrachtet den Palästinenser aufgrund eines vorläufigen psychiatrischen Gutachtens als voll schuldfähig. Die Justiz muss nun das Motiv klären. «Ja, ich bin ein Terrorist» - diesen Satz soll er bei seinem ersten Verhör seiner Unterschrift hinzugefügt haben. Der Islamische Staat aber hat sich nicht zu der Attacke bekannt. Die Behörden gehen von einem Einzeltäter aus, der sich selbst radikalisierte. «Einer, der die Religion nur benutzt hat, um seine Tat vor sich selbst zu rechtfertigen», wie der Hamburger Verfassungsschutzchef Torsten Voß der Wochenzeitung «Die Zeit» vor einigen Wochen sagte.

Vergeltung für Unrecht?

Die Ermittler sind überzeugt, dass der nicht vorbestrafte Ahmad A. Vergeltung üben wollte für Unrecht, das aus seiner Sicht weltweit Muslimen zugefügt werde. Es sei ihm darauf angekommen, möglichst viele deutsche Staatsangehörige christlichen Glaubens zu töten.

Für hitzige Diskussionen hatte der Fall im Sommer auch gesorgt, weil der Mann eigentlich nach Norwegen hätte abgeschoben werden können. Dort hatte er zu einem früheren Zeitpunkt gelebt. Doch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge versäumte eine Frist. Ende 2016 wurde der Asylantrag in Deutschland dann abgelehnt. A. wollte wohl auch ausreisen, doch das scheiterte an fehlenden Papieren. Es gab zudem vor der Tat Hinweise auf die Radikalisierung und psychische Labilität des Mannes. Die Behörden mussten einräumen, diesen Aussagen nicht schnell und gründlich genug nachgegangen zu sein.

Bis zum 2. März sind neun Verhandlungstage angesetzt.