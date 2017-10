Die Polizei im US-Bundesstaat Nevada ermittelt aktuell in der schrecklichsten Bluttat in der US-Geschichte. Laut offiziellen Angaben eröffnete der Schütze am Sonntagabend gegen 22:00 Uhr Ortszeit das Feuer auf die Besucher eines Country-Festivals. Aus dem 32. Stockwerk des "Mandalay Bay"-Hotels setzte er die Schüsse auf die Musik-Fans ab. Dabei nahm er mindestens 50 Menschen das Leben und verletzte über 400 weitere Personen. Gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters gibt die Polizei bekannt, dass der Täter alleine gehandelt habe und ein extremistischer Hintergrund ausgeschlossen würde.

Las Vegas: Blutbad wirft Fragen auf

Doch was trieb den 64-jährigen Stephen Paddock zu der schrecklichen Tat an? Diese Frage kann die Polizei nach aktuellem Ermittlungsstand noch nicht beantworten. Als die Einsatzkräfte sein Zimmer stürmten, sei Paddock bereits tot gewesen. Eine Befragung zu seinem Motiv scheidet also aus. Die Ermittler versprechen sich jetzt von zwei sichergestellten Fahrzeugen weitere Erkenntnisse:

Fest steht bisher lediglich: Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen Bewohner von Las Vegas. In den US-Medien werden Bilder des Schützen gezeigt. Darauf zu sehen ist der Mann mit einer Frau. Deshalb fahndete die Polizei nach seiner möglichen Begleiterin. Sie heißt Marilou Danely und wird als 62-jährige Frau asiatischer Herkunft beschrieben.

Marilou Danley is being sought for questioning re the investigation into the active shooter incident. If seen please call 9-1-1! pic.twitter.com/Z83XvcHejH — LVMPD (@LVMPD) October 2, 2017

Es sei möglich, dass sie mit dem Täter zusammen gewohnt habe. Was sie mit der Tat zu tun habe, sei allerdings nicht klar. Die Frau wurde wenige Stunden nach den Schüssen gefasst. Weitere Erkenntnisse stehen aber noch aus.

Was steckt hinter dem Massenmord von Las Vegas?

Auch wenn die Polizei von einem Einzeltäter ausgeht, ist die These von mehreren Tätern noch nicht aus der Welt. Augenzeugen berichten gegenüber "FOX News": "Es hat sich angehört wie mehr als ein Maschinengewehr". Auch auf Aufnahmen der Schießerei sei der Eindruck erweckt worden, es habe sich um mindestens zwei Waffen gehandelt. Neben den Hintergründen der Tat ist aber auch noch völlig unklar, warum der oder die Schütze(n) so lange schießen konnte(n). Ein Augenzeuge berichtet gegenüber "CNN", die Schüsse seien über zehn bis fünfzehn Minuten gefallen. Und das, obwohl in Las Vegas ein großes Polizeiaufgebot im Einsatz ist.

Es gibt also noch einige offenen Fragen.

Was trieb den Schützen zu der schrecklichen Tat an?

Handelte er alleine oder hatte er Helfer?

Was ist Marilou Danleys Rolle in der Horror-Nacht von Las Vegas?

Wie konnte der Schütze so lange ungehindert morden?

Die traurige Realität, die jetzt schon fest steht: Mindestens 50 Menschen wurden getötet. Wie es zu der schlimmsten Schießerei der US-Geschichte kommen konnte, werden die Ermittlungen aber erst in Zukunft zeigen können. Der US-Präsident Donald Trump hat derweil sein tiefes Mitgefühl ausgesprochen.

My warmest condolences and sympathies to the victims and families of the terrible Las Vegas shooting. God bless you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2017

Auch wir sind in Gedanken bei den Hinterbliebenen und den Verletzten.

Mehr Details zu der Schießerei in Las Vegas erfährst du im Video ganz oben.