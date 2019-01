Seit Jahren diskutieren Astronomen darüber, ob es einen "Planet 9" geben könnte. Laut der These soll er eine Art kleiner Neptun oder Uranus und im so genannten Kuipergürtel zu finden sein. Der Kuipergürtel ist eine Region hinter dem Jupiter, in der Brocken aus der Entstehung unseres Sonnensystems unterwegs sind.

"Planet 9" – gibt es ihn wirklich?

Auf die Theorie eines neunten Planeten, der sich hinter Jupiter versteckt, kam die Forscher, weil sich einige der Objekte im Kupiergürtel auf sonderbaren Laufbahnen bewegten. Die ließen sich durch die Schwerkraft eines weiteren Planten erklären – "Planet 9". Daraufhin suchten Astronomen intensiv nach diesem Planeten – der hält sich aber bisher versteckt. Nun haben Physiker allerdings eine andere Erklärung für das Phänomen gefunden.

Massive Trümmerscheibe hinterm Jupiter

In einer Studie, die im Fachmagazin "Astronomical Journal" erscheinen soll, vermuten der Astronom Antranik Sefilian von der Universität Cambridge in Großbritannien und Physiker Jihad Touma von der American University of Beirut im Libanon, dass viele kleine Brocken im Kuipergürtel zusammen verantwortlich für die merkwürdigen Umlaufbahnen sein könnten. Diese haben insgesamt bis zu zehnmal so viel Masse wie die Erde. Die Forscher erstellten ein Computermodell der abgelösten Jupiter-Brocken sowie der Planeten des Sonnensystems und ihrer Schwerkraft und eine riesige Trümmerscheibe hinter dem Orbit von Neptun.

Dabei kamen sie zu einer interessanten Entdeckung: "Entfernt man Planet Neun aus dem Modell entfernt und lässt stattdessen viele kleine Objekte in einem weiten Bereich zu, könnten kollektive Anziehungskräfte zwischen diesen Objekten ebenso gut die exzentrischen Bahnen erklären, die wir in einigen Neptun-Trümmerteilen sehen", erklärt Sefilian.

Planet 9 und Trümmerscheibe bisher unentdeckt

Einziges Manko an der Entdeckung: weder den Planeten 9 noch die Trümmerscheibe konnten Astronomen bisher sichten. Daher hoffen die Forscher auf weitere Entdeckungen im Kuipergürtel, um eine endgültige Antwort zu finden.

Solange bleibt die Frage nach einem weiteren Planeten in unserem Sonnensystem ungelöst. "Es ist auch möglich, dass beide Dinge stimmen: Es könnte eine massive Scheibe und einen neunten Planeten geben", sagt Sefilian.