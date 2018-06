Polizisten erschossen im vergangenen Jahr 14 Menschen im Dienst

NEWSTIME

Newstime vom 28. Juni 2018

Endspiel in Brüssel? Angela Merkel kämpft um eine EU-Lösung im Flüchtlingsstreit. Gasleck in Bremen? Einen ganzes Haus fliegt in die Luft, mindestens drei Menschen sind tot. Nach dem WM-Aus: Was wird aus der Mannschaft und aus Brundestrainer Joachim Löw?

09:32 min