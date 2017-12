Dichter Qualm dringt aus dem Bahnhof Zoo im Westen Berlins: Ein Brand auf einer angrenzenden Baustelle ist Schuld. Mehrere Menschen müssen in Sicherheit gebracht werden.

Im Berliner Bahnhof Zoologischer Garten ist es am Sonntag zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. In einer Zwischendecke auf einer angrenzenden Baustelle habe es gebrannt, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit. Der Rauch sei bis zu dem Bahnhof gezogen. 15 Menschen dort wurden von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht. Ein Mensch sei nach ersten Erkenntnissen verletzt worden. Die übrigen würden ebenfalls auf Verletzungen untersucht, hieß es.

Ein Zug mit 250 Menschen an Bord, der in den Rauch geriet, konnte wieder herausgezogen werden, wie die Bundespolizei mitteilte. Laut Feuerwehr wurden die Insassen auch untersucht.

Der Bahnhof im Bezirk Charlottenburg musste komplett evakuiert werden. Aus dem Gebäude stiegen Rauchwolken auf, wie auf Twitter zu sehen war. Die Feuerwehr war mit Löschfahrzeugen vor Ort. Der S-Bahn-Verkehr zwischen Friedrichstraße und Charlottenburg war unterbrochen, ebenso der Regionalverkehr.