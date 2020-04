Raucher haben höheres Risiko für schweren Corona-Verlauf

NEWSTIME

Newstime vom 10. April 2020

Karfreitag ist nur der Vorgeschmack - Die meisten Deutschen bleiben an den Feiertagen unter sich. +++ EU-Finanzminister ringen sich zu 500-Milliarden-Hilfspaket durch. +++ In den USA wütet Corona besonders schlimm in den mehrheitlich schwarzen Gemeinden.

10 min