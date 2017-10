Wenige Stunden nach den tödlichen Schüssen in Las Vegas werden mehr Details über den mutmaßlichen Schützen Stephen Paddock bekannt. Dieser sei ein Multimillionär gewesen, der viel Geld in Casinos ausgegeben und häufig gratis Übernachtungen in den Hotels bekommen habe, teilte der Bruder des Mannes, Eric Paddock, mit. Sein Bruder habe sich nicht für Religion oder Politik interessiert. Er habe viel Geld gehabt und dieses auf Kreuzfahrten verspielt, sagte Paddock Reportern am Montag in Orlando.

Der Vater der beiden, Benjamin Hoskins Paddock, hatte 1960 in Las Vegas versucht, einen FBI-Agenten mit dem Auto zu töten. Nach einer Reihe von Banküberfällen in Phoenix wurde er zu 20 Jahren Haft verurteilt. 1968 floh er aus einem Bundesgefängnis in Texas und schaffte es so auf die Liste der meistgesuchten Verbrecher des FBI.

Psychopath, bewaffnet und sehr gefährlich

Benjamin Paddock sei ein Psychopath, bewaffnet und sehr gefährlich, hieß es auf einem Fahndungsplakat, das in Umlauf kam, als der spätere Todesschütze Stephen Paddock noch ein Teenager war. Benjamin Paddock starb 1998.

Sein Sohn Stephen erschoss nach Polizeiangaben am Sonntag (Ortszeit) von einem Hotel aus 58 Menschen, verletzte mehr als 500 weitere und tötete sich schließlich selbst.