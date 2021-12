Schüsse in Wohnhaus: Zwei Kinder und ein Mann tot

Drei Menschen sind am späten Abend des zweiten Weihnachtsfeiertags in einem Wohnhaus in Glinde bei Hamburg gestorben. Es handelt sich um Kinder im Alter von 11 und 13 Jahren sowie einen Mann, alle mit Schussverletzungen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montagvormittag mitteilten. Ermittelt wird wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts. Eine durch Schüsse schwer verletzte Frau wurde ebenfalls aufgefunden.

Opfer sind nach Angaben eine Familie

Bei den Vieren handelt es sich ersten Angaben zufolge um eine Familie. Erkenntnisse deuteten außerdem darauf hin, dass der Vorfall einen familiären Hintergrund habe, erklärten die Ermittler.

Die Polizei war am späten Sonntagabend wegen der Schüsse zu dem kleinen Wohnhaus gerufen worden. Als die Einsatzkräfte in dem Haus ankamen, fanden sie die beiden toten Kinder sowie den regungslosen 44 Jahre alten Mann. Der Mann starb trotz Wiederbelebungsversuchen noch am Einsatzort. Die 38 Jahre alte Frau wurde nach einer Erstversorgung ins Krankenhaus gefahren.

Motiv gab die Polizei nicht preis

Ein konkretes Motiv nannten Staatsanwaltschaft und Polizei zunächst nicht. Wer die Schüsse abgefeuert hat und ob es sich bei dem 44-Jährigen um den leiblichen Vater der Kinder handelt, wollte die Staatsanwaltschaft zunächst nicht sagen. Auch zur Nationalität äußerte sich der Sprecher nicht.