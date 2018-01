Bei der Fahndung nach mutmaßlichen IS-Anhängern in Sachsen hat es fünf Festnahmen gegeben. Hintergrund der Durchsuchungen am Donnerstag sei der Verdacht auf einen geplanten Raubmord in Magdeburg gewesen, sagte der Sprecher der Berliner Generalstaatsanwaltschaft am Freitag in einem Video auf Twitter. Gegenstand der Ermittlungen seien mögliche Verbindungen zur Terrororganisation Islamischer Staat (IS).

Dabei ging es laut Staatsanwaltschaft auch um die Frage, ob der Raubmord zur Geldbeschaffung für den IS dienen sollte. Eine Person sei bereits in Untersuchungshaft, zwei weitere sollten dem Untersuchungsrichter vorgeführt werden. Die beiden übrigen Festgenommenen wurden wegen fehlenden Tatverdachts oder fehlenden Haftgründen wieder freigelassen.