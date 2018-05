Ein Siebenjähriger ist in Köln auf dem Weg zur Schule von einem Müllwagen erfasst und tödlich verletzt worden. Der Junge sei am Montagmorgen mit seinem Vater auf dem Fahrrad unterwegs gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Nach ersten Erkenntnissen passierte der Unfall beim Abbiegen des Lastwagens. Der Siebenjährige sei sofort tot gewesen. Weitere Details wollte die Polizei am Mittag bekanntgeben.

Die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) sprach den Angehörigen ihr Beileid aus. Die Nachricht habe sie "tief bestürzt und traurig gemacht", sagte Reker laut einer Mitteilung. Der Familie wünsche sie von Herzen viel Kraft.

Mitarbeiter unter Schock

Die beteiligten Mitarbeiter stehen nach Angaben der Abfallwirtschaftsbetriebe (AWB) unter Schock und werden psychologisch betreut. "Wir unterstützen die Polizei selbstverständlich bei den Ermittlungen, denn auch wir möchten genau wissen, wie es zu diesem Unfall kam", sagte AWB-Geschäftsführer Peter Mooren.