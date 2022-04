Sonnige Ostern - Toter bei Osterfeuer-Aufbau

Bei Sonnenschein haben viele Menschen in Deutschland Ostern gefeiert. Das milde Wetter nutzten viele auch für Spaziergänge und Ausflüge, in Parks waren Kinder zu beobachten, die Ostereier und kleine Geschenke suchten. Beim Aufbau für ein Osterfeier kam es aber in Hessen zu einem schweren Unfall.

In Diemelsee brach nach Polizeiangaben am Karsamstag eine bereits aufgeschichtete Holzkonstruktion zusammen. Ein 31-Jähriger, der darunter geraten war, sei trotz Reanimationsmaßnahmen noch am Unglücksort gestorben. Sieben weitere Männer im Alter zwischen 15 und 27 Jahren seien verletzt worden. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen zur Ursache auf. In der Mitteilung der Polizei ist von einem tragischen Unfall die Rede.

Uralter Brauch

Osterfeuer sind ein Jahrhunderte alter Brauch. Die Feuer sollen auch das Ende des Winters symbolisieren. Wegen der Corona-Pandemie war der Brauch und das zugehörige Beisammensein in den vergangenen Jahren vielerorts ausgefallen, so dass die Osterfeuer in diesem Jahr mit besonderer Freude erwartet worden waren.

Im niedersächsischen Aurich geriet am Samstag ein Osterfeuer außer Kontrolle und setzte hohes, trockenes Gras in Brand. Die Feuerwehr konnte es nach eigenen Angaben aber schnell löschen. Im nordrhein-westfälischen Gevelsberg löschten Einsatzkräfte zwei verwaiste Osterfeuer. Die Feuerwehr wies nochmal darauf hin, das "genehmigte Feuer stets unter Aufsicht abzubrennen" seien.

Auf den Straßen war derweil mit wenig Verzögerungen zu rechnen: Der ADAC sprach von "österlicher Ruhe". Bundesweit habe es keinen Stau gegeben, der länger als zehn Kilometer gewesen sei, sagte eine Sprecherin am Mittag. Zum Ende des langen Wochenendes am Ostermontag wurde wieder mit mehr Verkehr gerechnet - auch auf den Gleisen.

Wolken im Osten

Der Montag sollte vor allem im Westen sonnig werden: Dort sind Höchstwerte von 15 bis 20 Grad möglich, die sich an einem windgeschützten Platz sogar noch wärmer anfühlen können, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Offenbach mitteilte. Ein etwas dickeres Jäckchen brauche man in der Osthälfte bei 10 bis 16 Grad, dort ziehen zeitweise auch etwas dichtere Wolkenfelder hinüber, wie DWD-Meteorologin Magdalena Bertelmann erklärte.

Nachts wird es weiter richtig kühl, vor allem in der Osthälfte und im Bergland ist Frost möglich. Empfindliche Pflanzen sollten besser abgedeckt werden. Tendenziell bleibe es in den kommenden Tagen bei mehr Sonne und milderen Temperaturen im Westen - zwischen 15 und 19 Grad sind vorhergesagt - und mehr Wolken im Osten.