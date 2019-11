Stoß vor U-Bahn: Verdächtiger wieder frei

NEWSTIME

Newstime vom 02. November 2019

In einer Welt der Zölle und Handelskriege findet die Kanzlerin in Indien Verbündete. +++ Rechte Terroristen trachten dem Grünen-Politiker Cem Özdemir nach dem Leben. +++ Greta Thunberg ist in Amerika, der Klimagipfel aber nach Madrid verschoben. Was tun?

