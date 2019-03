Straßenbahn prallt in Lastwagen

Beim Zusammenstoß einer Straßenbahn mit einem Lastwagen ist in Karlsruhe ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Eine in der Bahn sitzende Frau wurde am Freitagmorgen schwer verletzt. Vier weitere Beteiligte erlitten mittelschwere Verletzungen, darunter der 42 Jahre alte Lkw-Fahrer und der Straßenbahnführer. Zudem wurden zehn weitere Menschen leicht verletzt. Die Unfallursache ist noch unklar.

Auch sei nicht klar, ob es sich bei dem lebensgefährlich Verletzten um einen Fußgänger oder einen nach draußen geschleuderten Insassen der Bahn handelte, sagte ein Polizeisprecher. Der Mann war unter dem Triebwagen eingeklemmt worden.

Schuldfrage ungeklärt

Der Schaden an der Bahn mit ihren beiden Waggons belaufe sich auf rund eine halbe Million Euro, der am Lastwagen auf etwa 100 000 Euro, sagte der Sprecher. Zu dem Unfall kam es, als die Bahn und der Lastwagen an einer Kreuzung ineinander prallten. Wer dabei das Signal beziehungsweise die Ampel missachtet hatte, muss den Angaben zufolge noch ermittelt werden. Zum Glück sei die Bahn, vermutlich auch wegen der bevorstehenden Faschingsferien, nicht mal zur Hälfte besetzt gewesen. Wie viele Menschen in der Bahn saßen, konnte der Polizeisprecher zunächst nicht sagen.