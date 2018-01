Nach jahrelanger Flucht klickten in Thailand die Handschellen: einem 72-jährigen Ex-Gangster-Boss wurden jetzt seine Tattoos zum Verhängnis.

Nach mehr als zehn Jahren auf der Flucht ist der frühere Chef einer japanischen Yakuza-Bande in Thailand gefasst worden. Dem 72-Jährigen wurden laut der thailändischen Polizei seine Ganzkörpertattoos zum Verhängnis. Ein Thai, der von ihnen offenbar sehr beeindruckt war, hatte im August Bilder von dem Japaner auf Facebook hochgeladen. Der Post wurde mehr als 10 000 Mal geteilt, ehe Nutzer ihn als den Bandenchef Shigeharu S. identifizierten.

Wie die Polizei mitteilte, wurde S. am Mittwoch in einer Provinz nördlich von Bangkok festgenommen. Dort hatte er sich über ein Jahrzehnt lang versteckt, um Mordanschuldigungen in Japan im Zusammenhang mit dem Tod eines Mitglieds einer rivalisierenden Gang zu entgehen.