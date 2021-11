Tragödie bei Musik-Festival - mindestens acht Tote

Bei einem Musikfestival in den USA sind nach einer Panik mindestens acht Menschen laut Behördenangaben getötet und mehr als 300 verletzt worden. Das Unglück ereignete sich am Freitagabend (Samstagmorgen MEZ) beim Astroworld-Festival in Houston (Texas). Die genaue Ursache sei noch nicht bekannt, teilte Houstons Feuerwehrchef Samuel Peña vor der Presse mit. Etwa 50.000 Menschen seien zu dem Festival gekommen.

Laut einem CNN-Bericht ereignete sich das Unglück während eines Auftritts des US-Rappers Travis Scott, der seine Darbietung daraufhin unterbrach. Auf dem Festival sollten auch Künstler wie SZA und Bad Bunny auftreten.

Die Veranstaltungen für Samstagabend seien abgesagt worden, sagte Peña. Polizeichef Troy Finner warnte vor Spekulationen zur Unglücksursache. Bezirksrichterin Lina Hidalgo hob hervor, dass viele der Opfer sehr jung gewesen seien.