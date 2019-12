Ein Vater hat in Itzehoe in Schleswig-Holstein seinen 15-jährigen Sohn erschossen und dann sich selbst getötet. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, berichtete der 64-Jährige gegen 00.45 Uhr per Notruf, dass er seinen Sohn vor einem Elektronik-Markt erschossen habe und nun Selbstmord begehen werde. Als die Einsatzkräfte eintrafen, entdeckten sie die beiden Leichen und daneben einen toten Hund.

Mutter lebte wohl getrennt von der Familie

"Hintergrund der Tat dürften vermutlich familiäre Problemen sein", sagte eine Polizeisprecherin. Vater und Sohn hatten demnach zuletzt im Amtsbereich Schenefeld gelebt. Die Mutter wohnte nach ersten Erkenntnissen getrennt von der Familie.

Die Arbeiten der Spurensicherung am Tatort dauerten bis in den Morgen. Erst danach holte ein Bestattungsunternehmen die beiden Leichen ab. Die Mordkommission leitete ein Ermittlungsverfahren ein.