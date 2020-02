Venedig steht stundenlang still wegen Bombenräumung

NEWSTIME

Newstime vom 2. Februar 2020

Auf dem Vormarsch: Coronavirus bei zwei deutschen Wuhan-Rückkehrern festgestellt. Neuer Höchststand: Strom nirgendwo in Europa so teuer wie in Deutschland. Waffen vermisst: Bei Bundeswehr und Polizei sind Dutzende Pistolen und Gewehre verschwunden.

11 min