Teils goldener Oktober, teils wolkig und regnerisch: Zu Beginn der Woche bringt das Hoch "Lisbeth" zumindest am Montag noch bis zu 26 Grad im Süden und Osten Deutschlands. Das Tief "Sébastien" bringt für den Norden und Nordwesten hingegen dichte Wolken und immer wieder Regen mit. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag mitteilte, soll es ab Mittwoch fast überall zunehmend wechselhafter werden. "Es bleibt aber mild", erklärte DWD-Meteorologin Julia Fruntke.

Am Montag steigen die Temperaturen der Vorhersage zufolge im Süden auf spätsommerlich-warme 20 bis 26 Grad. Im Norden reicht es hingegen nur für 14 bis 19 Grad. Dazu fällt zeitweise Regen. Dichte Wolken und Regenschauer ziehen am Dienstag im Südwesten und Westen auf. Im Osten des Landes soll es hingegen trocken bleiben. Die Höchstwerte erreichen 17 bis 24 Grad.

Am Mittwoch kratzen die Maximalwerte mit bis zu 19 Grad noch gerade so an der 20-Grad-Marke. Zunächst soll es laut DWD im ganzen Land meist stark bewölkt sein. Von Westen her setzen sich im Laufe des Tages aber Auflockerungen durch.

Spätsommerliche Temperaturen

Das Wochenendwetter war in manchen Teilen Deutschlands noch richtig schön. In Bayern war es bis zu 27 Grad warm. Viele Spaziergänger zog es an die Seen. Am Ammersee nutzen Wassersportler die spätsommerlichen Temperaturen, um zu segeln oder zu paddeln. Auch die Biergärten öffneten.

"Im Oktober kommen natürlich nicht mehr so viele Leute wie im Hochsommer, aber wir haben etwas zu tun. Viele trinken statt einer Maß nur ein kleines Bier, aber dafür wird mehr Kaffee bestellt", sagte ein Mitarbeiter eines Biergartens in Würzburg.

Auch viele Berliner und Brandenburger nutzten die Rückkehr des Spätsommers mit Temperaturen knapp über 20 Grad für Spaziergänge in Parks oder an den zahlreichen Seen. "Bei uns ist an diesem Wochenende viel los, aber für einzelne Gäste finden wir noch einen Platz", sagte eine Sprecherin des Berliner Ausflugslokals "Wannseeterrassen". Auf dem Wannsee seien zahlreiche Boote unterwegs, viele Ausflügler spazierten am Ufer entlang.