Ein harmloses Werbegeschenk zu Weihnachten hat in Ulm vor dem Hintergrund der DHL-Erpressung einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Die Beamten waren am Mittwoch zu einer Apotheke gerufen worden, weil dort ein Paket ohne Absender eingegangen war. Nach einer guten Stunde gab es Entwarnung. Es habe sich um eine normale Paketlieferung mit einem Werbegeschenk gehandelt, sagte eine Polizeisprecherin.

Der Apotheken-Betreiber hatte wegen des Pakets ohne Absender die Beamten verständigt. Derzeit wird bundesweit vor Paketbomben gewarnt, weil einer oder mehrere Erpresser vom Logistikkonzern DHL einen Millionenbetrag fordern. Am Freitag hatte in dem Zusammenhang ein Sprengsatz am Potsdamer Weihnachtsmarkt einen Großalarm ausgelöst.