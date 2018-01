Ein Feuer in einem Krankenhaus in der südlich gelegenen südkoreanischen Stadt Miryang hat mindestens 39 Menschen in den Tod gerissen. Das sagte ein Gesundheitsbeamter vor Ort am Freitagmittag. Die meisten Opfer seien durch Rauchvergiftung ums Leben gekommen. Zehn Menschen seien im kritischen Zustand. Ein Mitarbeiter der Feuerwehr, Choi Man Wu, hatte zuvor gesagt, bei dem Vorfall seien 77 Menschen verletzt worden. Auch mehrere Stunden nach dem Brand war die Unglücksursache weiter unklar.

Präsident ruft Sondersitzung ein

Den Informationen zufolge brach das Feuer um 7.35 Uhr morgens (Ortszeit) im ersten Stock des Sejong Krankenhauses aus. Die Einsatzkräfte hätten es rund drei Stunden später gelöscht, so Choi. Ermittlungen seien eingeleitet worden. Südkoreas Präsident Moon Jae In berief eine Sondersitzung ein.

Das Krankenhaus Sejong besteht aus zwei Gebäuden, in denen zum Zeitpunkt des Feuers 194 Patienten eingeliefert gewesen seien, hieß es. Unter ihnen seien 94 ältere Menschen gewesen, die in einem zum Krankenhaus dazugehörigen Seniorenheim versorgt wurden. Die Einrichtung bietet regelmäßige medizinische Dienste an.

Viele ältere Patienten in Klinik

Die Nachrichtenagentur Yonhap meldete, in dem Krankenhaus gebe es 193 Betten. 98 von ihnen seien für ältere Menschen vorgesehen, die die Betreuung von 35 Mitarbeitern benötigten. Südkorea ist eine der am schnellsten alternden Bevölkerungen weltweit. Viele Senioren werden in speziellen Einrichtungen durch Ärzte betreut, die ihre Patienten auf lange Zeit behandeln.

Ende Dezember waren 29 Menschen durch ein Feuer in einem achtstöckigen Gebäude in der Stadt Jecheon getötet worden. Bis zum Brand des Krankenhauses war es das verheerendeste Unglück durch ein Feuer seit fast einem Jahrzehnt. 2014 starben 21 Menschen in einem Seniorenheim, als ein 81 Jahre alter an Demenz erkrankter Patient ein Feuer verursachte.