Zwei Tote bei Unfällen mit Straßenbahnen in Köln

In der Kölner Innenstadt sind zwei Fußgänger von Straßenbahnen erfasst und dabei tödlich verletzt worden. Die Unfälle ereigneten sich laut Polizei am frühen Samstagmorgen an zwei unterschiedlichen Haltestellen.

Ein 55-jähriger Kölner sei vom Bahnsteig zwischen zwei Waggons ins Gleisbett gestürzt. Dabei sei er unter die anfahrende Straßenbahn gezogen worden. Zeugen zufolge war der Fußgänger zuvor stark schwankend den Bahnsteig an der Haltestelle Moltkestraße entlang gelaufen, wie die Polizei berichtete. Beide Unfallstellen liegen am Rande von beliebten Ausgehvierteln.

Innerhalb weniger Stunden

Der zweite Unfall geschah etwa zwei Stunden später. Ein 25-jähriger Mann aus Süddeutschland habe versucht, zwischen zwei Waggons über die Kupplung zu steigen, um auf die andere Straßenseite zu gelangen. Dabei sei er an der Haltestelle Zülpicher Platz ebenfalls unter die anfahrende Bahn geraten.

Beide Straßenbahnfahrer sowie mehrere Begleiter des zweiten Unfallopfers erlitten laut Polizei einen Schock. Die Fahrer seien von Seelsorgern betreut, die Begleiter von Rettungskräften in Krankenhäuser gebracht worden. Die Straßenbahnen seien für die Ermittlungen beschlagnahmt worden, sagte ein Polizeisprecher.

Mitte Februar war in Köln bei einem Unfall mit einer Straßenbahn ein 32 Jahre alter Mann - von Beruf Polizist - in der Karnevalszeit zwischen zwei Wagen gestürzt, überrollt und getötet worden. Der Verdacht gegen einen 44-Jährigen, den Polizisten gestoßen zu haben, hatte sich nicht erhärtet.