Eine Gruppe von 50 jungen Israelis hat angekündigt, aus Protest gegen die Politik von Regierungschef Benjamin Netanjahu in der Palästinenserfrage den Wehrdienst zu verweigern. "Der Hauptgrund für unsere Verweigerung ist unsere Ablehnung der Besatzung der palästinensischen Gebiete durch die Armee", schrieben sie in einem Brief an Netanjahu. Darin beklagten sie "Menschenrechtsverletzungen" im Westjordanland und sprachen unter anderem von "Hinrichtungen, Folter und Kollektivstrafen".

In Israel müssen sowohl Männer als auch Frauen zwei Jahre lang Wehrdienst leisten. Israel hatte das Westjordanland, den Gazastreifen und Ostjerusalem im Sechstagekrieg des Jahres 1967 besetzt. Der Gazastreifen und Teile des Westjordanlands werden inzwischen von den Palästinensern verwaltet. US-Außenminister John Kerry konnte Israelis und Palästinenser im vergangenen Juli zu einer Wiederaufnahme direkter Friedensgespräche bewegen, die bislang aber noch zu keinen konkreten Ergebnissen führten.