Aktivisten und Oppositionelle werfen den syrischen Regierungstruppen einen Angriff mit Chemiewaffen auf die umkämpfte Rebellenprovinz Ost-Ghuta vor. Bei dem Beschuss des Ortes Al-Schafuniah mit Chlorgas sei am Sonntagabend ein Kind ums Leben gekommen, meldete die lokale Gesundheitsbehörde in Ost-Ghuta. 18 weitere Menschen seien verletzt worden. Sie hätten Symptome gehabt, die typisch für Menschen seien, die Chlorgas eingeatmet hätten.

Auch lokale Aktivisten sprachen von einem Angriff mit Chlorgas auf das Gebiete. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte meldete, ein Kind sei erstickt. 14 weitere Menschen litten demnach nach einem Angriff unter Atemproblemen. Eine Bombardierung mit Chlorgas bestätigte die Beobachtungsstelle zunächst nicht.

Ost-Ghuta hatte in den vergangenen Tagen die schlimmste Angriffswelle seit Beginn des Bürgerkriegs vor rund sieben Jahren erlebt. Trotz der Forderung des UN-Sicherheitsrats nach einer Waffenruhe in Syrien setzte die Regierung am Wochenende den Beschuss des Gebiets fort.

Macron will bei Beweisen für Chemiewaffeneinsatz in Syrien zuschlagen

Frankreich hat mit Luftangriffen in Syrien gedroht, falls es gesicherte Beweise für den Einsatz von Chemiewaffen gegen Zivilisten in dem Bürgerkriegsland gibt. "Die rote Linie wird respektiert werden", sagte Präsident Emmanuel Macron. "Sobald der Beweis erbracht ist, werde ich tun, was ich gesagt habe."

Er führte aus, Frankreich werde in einem solchen Fall an dem Ort zuschlagen, wo diese Waffen auf den Weg gebracht werden, oder von wo aus dies organisiert werde.