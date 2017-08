An der Bundestagswahl im September werden voraussichtlich 42 Parteien teilnehmen. Wie der Bundeswahlleiter am Dienstag mitteilte, treten sechs weitere zugelassene Vereinigungen nicht an. Darunter sind die Republikaner und die Deutsche Zentrumspartei. Sie stellten weder eine Landesliste auf noch einen Wahlkreiskandidaten. Gründe für ihren Verzicht nannten die Parteien nicht, wie eine Sprecherin des Bundeswahlleiters in Wiesbaden erklärte.

CSU nur in Bayern

Unter den 34 Parteien mit Landeslisten sind unter anderem die «Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer», die «Partei der Vernunft» und die «Partei der Humanisten». SPD, Linke, Grüne, FDP, AfD, Freie Wähler, Die Partei, Marxistisch-Leninistische Partei und das Bündnis Grundeinkommen sind in allen 16 Ländern mit Landeslisten vertreten. Die CDU tritt in allen Ländern außer Bayern an, die CSU nur in Bayern.

Außerdem stehen voraussichtlich Wahlkreiskandidaten unter anderem der Familien-Partei, der Mieterpartei oder der Violetten auf den Stimmzetteln.