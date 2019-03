CDU-Länderchefs kritisieren SPD-Äußerungen zur Koalition

NEWSTIME

Newstime vom 09. März 2019

Gleichberechtigung für Eltern: Giffey will den Unterhalt neu regeln und sich kümmernde Väter entlasten. Zweifel an Beweisen: Was sind die Indizien gegen den Schwager von Rebecca wert? Studie über Fastfood: Immer fetter, immer größer, nur an der Rezeptur ändert sich nichts.