CDU will härtere Strafen für sexuelle Gewalt an Kindern

NEWSTIME

Newstime vom 13. Dezember 2019

Klarer Sieg: Premier Johnson gewinnt Parlamentswahl und will Brexit durchziehen. +++ Heftige Explosion: Mindestens ein Toter und viele Verletzte in Mehrfamilienhaus. +++ Verstörender Einbruch: Hacker dringen über Smarthome-Kamera in Kinderzimmer ein.

10 min