In den Territorialstreitigkeiten zwischen China und Japan sowie anderen asiatischen Nachbarn hat sich Außenminister Wang Yi am Samstag kompromisslos gezeigt. China werde jeden Flecken seines Territoriums verteidigen, sagte der Minister bei einer Pressekonferenz anlässlich der Jahrestagung des Volkskongresses in Peking. "In den beiden Grundsatzfragen, Geschichte und Territorium, gibt es keinen Raum für Kompromisse", sagte Wang Yi.

China werde kleinere Staaten nicht unter Druck setzen, aber auch "niemals unangemessene Forderungen kleinerer Staaten akzeptieren". In Fragen der territorialen Integrität und Souveränität sei Chinas Position klar und fest: "Wir werden uns nichts nehmen, was nicht uns gehört, aber wir werden jeden Zentimeter des Territoriums verteidigen, der uns gehört."

China lehne es auch ab, wenn einige Leute in Japan das Urteil über die japanische Aggression während des Zweiten Weltkrieges umstoßen wollten, sagte Wang Yi. China streitet im Ostchinesischen Meer mit Japan um die chinesisch Diaoyu und japanisch Senkaku genannte Inselgruppe sowie mit seinen Nachbarn in Südostasien um Inselgruppen im Südchinesischen Meer.