Die frühere US-Außenministerin Hillary Clinton hat einem Zeitungsbericht zufolge das Vorgehen von Russlands Präsident Wladimir Putin auf der ukrainischen Halbinsel Krim mit den Aggressionen von Adolf Hitler verglichen. "Wenn sich das bekannt anhört, dann ist es, was Hitler damals in den 30er Jahren getan hat", sagte Clinton dem "Long Beach Press-Telegram" zufolge am Dienstag mit Blick auf das russischen Vorgehen bei einer privaten Veranstaltung in Kalifornien.

"Hitler hat immer gesagt, dass die ethnischen Deutschen, die Menschen deutscher Abstammung in Gebieten wie der Tschechoslowakei und Rumänien nicht richtig behandelt werden", führte die frühere Chefdiplomatin demnach aus. Auch der Führer von Nazi-Deutschland habe sein Vorgehen mit dem Schutz seines Volkes begründet.

Clinton gilt als mögliche Kandidatin der Demokraten bei der Präsidentschaftswahl 2016. Seit dem Ende ihrer Amtszeit als Außenministerin vor gut einem Jahr hat sie sich mit öffentlichen Äußerungen zum Weltgeschehen zurückgehalten.

Der Konflikt in der Ukraine und das Eingreifen Russlands auf der Krim haben Befürchtungen vor einem Krieg in der Region ausgelöst. Nach der Landung tausender Soldaten und Aufmärschen prorussischer Milizen vor ukrainischen Kasernen steht die Halbinsel faktisch unter Moskaus Kontrolle.

Putin hatte sich am Wochenende vom Parlament grünes Licht für eine militärische Intervention geben lassen. Die Regierung in Moskau sorgt sich nach eigener Darstellung um die Rechte der russischstämmigen Bevölkerung im Nachbarland.