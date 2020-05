NEWSTIME

Newstime vom 8. Mai 2020

Gedenken in Corona-Zeiten: Beschränkte Feierlichkeiten am Tag der Befreiung. +++ Hotspots im Visier: Regional steigen die Infektionszahlen. Eine Fleischfabrik in NRW wird dicht gemacht. +++ Virus im Schwimmbad: Ist die Öffnung von Freibädern ein Risiko?

11 min