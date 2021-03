Corona-Notbremse statt frohe Osterbotschaft

Auf den ersten Blick geht es nur um vier Tage: Sollen über Ostern trotz dritter Welle und Virusvarianten Verwandtenbesuche in einem größeren Rahmen möglich sein? So einfach die Frage, die sich Bund und Länder bei ihrer Corona-Konferenz stellen mussten, vielleicht klingen mag, sie hat es in sich. Und dies nicht nur, weil Ostern das höchste Fest der Christen ist. Denn im Frühjahr des Superwahljahres 2021 könnte die Osterfrage im Corona-müden Deutschland schnell zu einem Boomerang werden - psychologisch, symbolisch und im Kampf gegen die Pandemie.

Merkel die "Bremserin"

Dabei ist die Frage, wie viele Menschen sich in einer aus jeder Kontrolle geratenen Krise treffen dürfen, alles andere als neu. Auch vor Weihnachten diskutierten Bund und Länder lange über eine Ausnahme. "Anders als im Lockdown über Ostern im letzten Jahr sollen Verwandtenbesuche in diesem Jahr möglich sein", heißt es in der Tischvorlage der Ministerpräsidentenkonferenz unter Punkt 5 auf Seite 3. Dass der Punkt dort steht, ist dem Vernehmen nach Kanzlerin Angela Merkel (CDU) geschuldet.

Wer jedoch glaubt, dass die oft als "Bremserin" bei Lockerungen verschriene Merkel damit bei den Länderchefs auf offene Ohren stößt, der irrt. Noch bevor die Ministerpräsidenten mit Merkel zusammenkommen, machen Informationen die Runde, wonach die Länder die Lockerung im ersten Reflex ablehnen. Sie fürchten, dies könnte als "falsches Signal" verstanden werden, heißt es.

Am späten Montagnachmittag fliegt der Vorschlag nach erneuter Diskussion endgültig aus dem Beschlusspapier. Es sei eine "kurze Sache" gewesen, heißt es. Und: Merkel habe wegen des Drucks der Ministerpräsidenten "schnell zurückgezogen".

Mit der Positionierung gegen bundesweite Osterlockerungen gehen Bund und Länder durchaus ein Risiko ein, wenn auch weniger aus pandemischen Gründen. In der gegenwärtigen Corona-Müdigkeit der Bevölkerung wäre es durchaus ein psychologisch wichtiges Signal gewesen, welches die wachsende Unzufriedenheit der Menschen hätte bremsen können. Zugleich besteht die Gefahr, dass sich an Ostern dennoch mehr Menschen treffen, als es die aktuellen Regeln gestatten.

Konzept des "kontaktarmen Urlaubs"

Gut möglich, dass ein Ventil im Konzept des "kontaktarmen Urlaubs" liegen könnte. Dem Vernehmen nach wollen die Länder Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz zumindest den Bürgern im eigenen Bundesland Urlaub in Ferienwohnungen, Ferienhäusern, Appartements, Wohnwagen und Wohnmobilen möglich machen, sofern diese über eigene Sanitäreinrichtungen verfügen und auch das Essen in Eigenregie organisiert werden kann.

Zur Erinnerung: Als vor Weihnachten wegen der steigenden Zahlen die Lockerungen bei den Kontakten über die Festtage kritisiert wurden, sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), es gehe um eine "Balance zwischen Empathie und Rationalität", immerhin sei Weihnachten das wichtigste Fest des Jahres. Anders als heute gab es damals weder Schnell- noch Laientests.

Statt einer frohen Osterbotschaft setzen Bund und Länder damit auf eine andere Nachricht: Der Lockdown wird bis Mitte April verlängert, in Hotspots muss die geltende Notbremse konsequenter als bisher angewandt werden. Die Unzufriedenheit mit dem Krisenmanagement dürfte so weiter wachsen. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur zeigten sich 34 Prozent "sehr unzufrieden" und weitere 31 Prozent "eher unzufrieden" mit dem Agieren der Regierung. Dagegen sind nur 4 Prozent "sehr zufrieden" und 26 Prozent "eher zufrieden".

Das Superwahljahr 2021

Dass Bund und Länder dennoch im Bundestagswahljahr diesen Weg gehen, kann man aber auch als klare Linie sehen. Und als Ausdruck ihrer Not, denn auch das reiche Deutschland kann sich keinen Dauer-Lockdown leisten. Wie teuer die Krise den Staat kommt, zeigt eine Eilmeldung, die am Nachmittag mitten in die Konferenz hereinplatzt: Wegen der Corona-Krise will Finanzminister Olaf Scholz (SPD) auch 2022 noch einmal neue Schulden in Höhe von rund 81,5 Milliarden Euro aufnehmen.

Keine Frage, die Menschen werden ihre künftige Wahlentscheidung kaum mit Einzelentscheidungen von Bund und Ländern begründen. Doch in den Hinterköpfen der Politiker nimmt die am 26. September anstehende Bundestagswahl dennoch einen immer größeren Platz ein. Gerade die in den Umfragen weit hinter der Union und den Grünen hinterher hinkende SPD ist mit ihrem Kanzlerkandidaten Scholz erkennbar bemüht, der Corona-Politik mit Forderungen nach Urlaub im eigenen Bundesland unter strengen Auflagen ihren Stempel aufzudrücken.

Keine Lockerungen zu Ostern

Das wissen sie auch in der Union, wo sich zwischen Ostern und Pfingsten entscheiden soll, wer als Kanzlerkandidat um das Erbe von Merkel kämpfen soll. In Umfragen liegt die Union eine Woche nach dem CDU-Desaster bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz schon unter der 30-Prozent-Marke. Das dürfte auch die für die Kanzlerkandidatur gehandelten Top-Bewerber unter Druck bringen - CDU-Chef Armin Laschet und Söder.

Alle Parteien und Politiker, die in der Pandemie Verantwortung übernehmen, auch für unpopuläre Entscheidungen, eint somit am Ende ein Schicksal mit der Corona-Krise - einen Stimmungsumschwung wird es erst geben, wenn die schleppenden Corona-Impfungen Wirkung zeigen. Besonders betrifft dies die Union, sie muss nach der Wahl auch noch ohne Krisenkanzlerin Merkel auskommen.