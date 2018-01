© dpa

Über das Mittelmeer sind im vergangenen Jahr nach einer ersten Bilanz 171 635 Menschen nach Europa geflüchtet. Im Jahr davor waren es mehr als doppelt so viele: 363 504, wie die Organisation für Migration (IOM) am Freitag in Genf berichtete. Knapp 70 Prozent der Menschen seien in Italien angekommen, die anderen in Griechenland, Zypern und Spanien.

Bis zum 20. Dezember waren mindestens 3100 Menschen bei der Flucht über das Mittelmeer ums Leben gekommen. Auf der Route von Libyen nach Europa wurden mehr als 20 000 Menschen aus Seenot gerettet, die meisten davon im Mai: fast 4000. Weltweit kamen nach der vorläufigen IOM-Statistik bei Flucht und Migration mindestens 5300 Menschen ums Leben, ein Drittel weniger als im Jahr davor.

Marine startet erneut Einsätze gegen Schleuser im Mittelmeer

An dem Einsatz im Mittelmeer sind auch deutsche Marineschiffe wie die Fregatte «Sachsen» beteiligt. Das deutsche Marineschiff legte am Morgen in seinem Heimathafen Wilhelmshaven ab. Die Besatzung soll die Fregatte «Mecklenburg-Vorpommern» ablösen und an der UN-Operation «Sophia» teilnehmen. Dabei überwachen Schiffe, Flugzeuge und Hubschrauber Routen im Mittelmeer und klären die Netzwerke von Schleusern auf.

Die Operation ist nach einem Mädchen benannt, das 2015 an Bord der Fregatte «Schleswig-Holstein» auf die Welt kam. Deutsche Soldaten sind nach Marineangaben seit dem 7. Mai 2015 an der Seenotrettung im Mittelmeer beteiligt. Bei insgesamt mehr als 250 Einsätzen während der Operation «Sophia» wurden mehr als 40 000 Menschen gerettet.

Über die Zahl der ertrunkenen Flüchtlinge gibt es keine genauen Zahlen. Nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration in Genf starben 2017 im Mittelmeer mindestens 3116 Menschen. 2016 gab es 4967 dokumentierte Todesfälle.