Deutschland wird nach Angaben aus der Unionsfraktion "Tornado"-Aufklärungsflugzeuge in den Kampf gegen die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) schicken. "Wir werden nicht nur die Ausbildungsmission im Nordirak stärken, sondern in Syrien unter anderem mit RECCE-Aufklärungstornados unser Engagement im Kampf gegen den IS-Terror vorantreiben", erklärte der Obmann der CDU/CSU-Fraktion, Henning Otte, am Donnerstag in Berlin. Das Verteidigungsministerium wollte das nicht kommentieren.

Kanzlerin Merkel (CDU) berät am Nachmittag mit ihren zuständigen Ministern über die Beteiligung Deutschlands am Kampf gegen den IS beraten. Neben Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) nahmen an der Sitzung im Kanzleramt am frühen Donnerstagnachmittag nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) sowie Vizekanzler und SPD-Chef Sigmar Gabriel teil.

Um 17.00 Uhr sollen die Koalitionsfraktionen von Union und SPD über die Pläne informiert werden. Dort dürfte es auch um den weiteren parlamentarischen Ablauf gehen - für einen Teil der deutschen Unterstützungsangebote dürfte ein Bundestagsmandat notwendig sein.

Bereits am Mittwoch hatte Verteidigungsministerin von der Leyen eine Entlastung der Franzosen durch eine Ausweitung der Bundeswehreinsätze im westafrikanischen Mali und im Irak zugesagt. Im Gespräch ist nach dpa-Informationen überdies die Entsendung von "Tornado"-Aufklärungsflugzeugen und Flugzeugen zur Betankung von Kampfjets der Anti-IS-Koalition. Spekuliert wird auch über Satellitenauflärung zur Zielerfassung und einen Marine-Einsatz.