Die Bundesregierung hat zu Beginn des UN-Gipfels in Paris für einen Weltklimavertrag geworben, der regelmäßige Kontrollen in den Unterzeichnerstaaten vorsieht. "Der Kontrollmechanismus wird Teil des Rahmenvertrages sein", sagte der deutsche Verhandlungsführer Karsten Sach am Montag in Le Bourget.