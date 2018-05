Ein türkischer Abgeordneter mit guten Beziehungen zu Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan soll laut Medienberichten enge Beziehungen zu der Rockergruppe Osmanen Germania Boxclub geknüpft haben. Das ZDF-Magazin «Frontal 21» und die «Stuttgarter Nachrichten» berichteten am Dienstag unter Berufung auf Abhör- und Observationsprotokolle deutscher Sicherheitsbehörden, der AKP-Abgeordnete Metin Külünk habe mehrfach Geld an führende Mitglieder der Osmanen übergeben oder übergeben lassen. Die Ermittler gingen demnach davon aus, dass von dem Geld auch Schusswaffen gekauft worden seien.

Külünk soll den Recherchen zufolge auch daran mitgewirkt haben, die Proteste gegen die Armenier-Resolution des Bundestages im vergangenen Jahr zu organisieren. Ein Kontaktmann Külünks, der frühere Osmanen-Chef Mehmet Bagci, war für die Journalisten für eine kurzfristige Stellungnahme zu den Vorwürfen nicht zu erreichen. Bagci sitzt derzeit wegen anderer Tatvorwürfe in Untersuchungshaft.

Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) hatte vor zwei Monaten in einem Bericht festgehalten, es bestünden «Kontakte zwischen den Führern der Osmanen Germania und Vertretern der AKP sowie Beratern von Staatspräsident Erdogan». In NRW und anderen Bundesländern war die Polizei in den vergangenen Monaten mehrfach mit Razzien gegen die Osmanen vorgegangen. Dabei ging es unter anderem um Geldwäsche, Urkundenfälschung, Erpressung und Drogendelikte. Die Bundesregierung hatte im August mindestens ein Treffen zwischen Bagci und Külünk bestätigt.