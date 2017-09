Im politischen Berlin ist Erika Steinbach schon länger eine Außenseiterin. Die Entfremdung begann schon lange vor ihrem Austritt aus der CDU. Bei ihrem ersten Wahlkampfauftritt für die AfD wird sie in Pforzheim gefeiert wie eine Heldin.

Pforzheim ist der perfekte Ort für das, was AfD-Pressesprecher Christian Lüth als «Höhepunkt des Wahlkampfes» seiner Partei angekündigt hat. Hier leben viele Russlanddeutsche. Die AfD hat in Pforzheim bei der baden-württembergischen Landtagswahl ein Direktmandat geholt. Und die AfD hat an diesem Spätsommerabend auch die perfekte Wahlkampfhelferin dabei. Die ehemalige CDU-Politikerin Erika Steinbach sitzt vorne auf dem Podium neben den AfD-Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl, Alice Weidel und Alexander Gauland.

Die Frankfurter Bundestagsabgeordnete und ehemalige Vertriebenen-Präsidentin ist zwar auf Twitter manchmal genauso provokant wie AfD-Vize Beatrix von Storch. Dennoch strahlt sie immer noch genug von dem bürgerlichen Glanz ab, nach dem die immer wieder von Skandalen geplagte AfD so dürstet.

Steinbach und Gauland sind alte Freunde

Steinbach war Anfang 2017 mit heftigen verbalen Attacken auf Bundeskanzlerin Angela Merkel aus der CDU ausgetreten, für die sie rund 26 Jahre im Bundestag saß. Konkret kritisierte sie die Euro-Rettungspolitik, den beschleunigten Atomausstieg und die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin. Steinbach und der frühere CDU-Staatssekretär Gauland kennen sich seit 40 Jahren.

Dass sich Steinbach jetzt aktiv in den AfD-Wahlkampf einschaltet, ist aber nicht nur ein Freundschaftsdienst. Sie sagt, die meisten Positionen der AfD seien früher Teil der DNA der CDU gewesen. Mit anderen Worten: Die Partei ist linker und liberaler geworden, sie selbst ist da stehen geblieben, wo sie immer stand.

Anderes AfD-Publikum als im Osten

Das trifft auch auf viele AfD-Anhänger in Pforzheim zu, die früher ihr Kreuz bei der CDU gemacht hatten. Er sei «christlich und konservativ», betont AfD-Kandidat Waldemar Birkle. Der Spätaussiedler bewirbt sich in Pforzheim um das Direktmandat. Er glaubt, wie die Identitäre Bewegung, dass die Bundesregierung einen «Austausch der Bevölkerung» befördert.

Viele der mehr als 1000 Menschen, die an diesem Abend in das Pforzheimer CongressCentrum gekommen sind, um die AfD-Spitzenkandidaten und Steinbach zu bejubeln, sprechen mit ähnlichem Zungenschlag wie Birkle. Einige tragen hölzerne Kreuze um den Hals. Auf einem T-Shirt steht: «Allein Jesus rettet». Das Publikum hier ist anders als bei AfD-Veranstaltungen im Osten Deutschlands. Etwas älter, bescheidener, bürgerlicher.

Draußen vor der Halle demonstrieren knapp 300 Gegner. Sie haben Trillerpfeifen mitgebracht. Drinnen verteilen AfD-Mitglieder eine Broschüre, auf der «Fit4Return» steht. Zurückkehren sollen nach dem Willen der AfD die Asylbewerber, und zwar in ihre Herkunftsländer. Die CDU-Mitglieder, die in Baden-Württemberg Haustür-Wahlkampf machen, heißen bei den AfD-lern hier «Die Zeugen Angelas».