Außerhalb des Flughafens der afghanischen Hauptstadt Kabul ist es zu einer Explosion gekommen. Das schrieb der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, John Kirby, am Donnerstag auf Twitter. Über mögliche Opfer sei bislang noch nichts bekannt. Deutsche Soldaten waren bei der Explosion einem Tweet des Einsatzführungskommandos zufolge nicht betroffen. In den vergangenen Tagen hatte es zunehmend Warnungen vor Terroranschlägen rund um den Flughafen in Kabul gegeben.

"Nach bisherigen Erkenntnissen kam es heute Nachmittag gegen 15.20 Uhr MESZ zu einer Explosion im Außenbereich des Flughafens Kabul", teilte das Einsatzführungskommando am Donnerstag mit. Einsatzkräfte der Bundeswehr seien nicht betroffen. Nähere Informationen lägen aber noch nicht vor.

In deutschen Sicherheitskreisen wurde von einem Anschlag gesprochen. Es gebe Verletzte. Unklar sei noch, ob und wenn ja wie viele Tote es gegeben habe. Es herrsche Chaos. Das Attentat sei von außerhalb des Flughafens verübt worden, nicht von einer oder mehreren Personen, die sich auf das Gelände des Flughafens geschmuggelt hätten, hieß es weiter.

Das US-Außenministerium teilte mit: "Am Flughafen hat es eine große Explosion gegeben, und es gibt Berichte über Schüsse." US-Staatsbürger sollten nicht zum Flughafen kommen und die Airport-Gates vermeiden. Amerikaner an drei bestimmten Gates wurden dazu aufgerufen, die Gegend sofort zu verlassen.