Frankreich dringt in der EU auf einen verstärkten Kampf gegen die Finanzierung von Terror-Organisationen. "Das hat jetzt oberste Priorität. Jedes Land ist vom Terrorismus bedroht", sagte Finanzminister Michel Sapin am Rande eines Treffen mit seinen EU-Amtskollegen am Dienstag in Brüssel. Die Terroranschläge in Paris hatten Mitte November 130 Menschenleben gekostet.

Paris setzt darauf, Geldquellen internationaler Terrornetzwerke trockenzulegen. Zudem geht es Sapin darum, Finanzströme transparenter zu machen.

Deutschland und Großbritannien hatten Frankreich bereits ihre Unterstützung zugesichert. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) finanziert sich unter anderem durch Einnahmen aus Ölquellen in besetzten Gebieten in Nahost, illegalen Kunsthandel oder Schutzgeld. "Wir müssen schneller handeln und stärker gegen die Terroristen vorgehen", sagte Sapin.