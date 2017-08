Auto tötet Fußgänger an Bushaltestelle in Marseille.

Ein Auto hat in Marseille nach Polizeiangaben einen Fußgänger in der Nähe einer Bushaltestelle angefahren und getötet. Ein weiterer Fußgänger sei verletzt worden. Es habe ein Festnahme gegeben, sagte eine Polizeisprecherin am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Die Hintergründe des Vorfalls blieben zunächst unklar. Die Polizei rief auf dem Kurznachrichtendienst Twitter dazu auf, den Bereich des alten Hafens in Marseille zu meiden.