"Gorch Fock" soll bis 2020 fertig gebaut werden

Newstime vom 24. Juni 2019

Merz warnt vor AfD-Sympathisanten in der Bundespolizei, Kramp Karrenbauer erklärt die AfD zum Tabu. +++ Zwei Eurofighter stürzen in Mecklenburg Vorpommern ab. +++ Erdogan-Partei mit krachender Niederlage bei Bürgermeister-Wahl in Istanbul.

