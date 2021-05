Große Koalition einigt sich auf Lieferkettengesetz

NEWSTIME

Newstime vom 26. Mai 2021

Keine Impfung: Massenimmunisierung von Kindern stößt bei der Stiko auf Widerstand +++ Erschütternde Aussage: Die Bremse an der abgestürzten Gondel in Italien wurde offenbar bewusst deaktiviert +++ Krabbel-Alarm: Zikaden breiten sich in den USA aus

