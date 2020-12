In diesem Jahr sind nach Informationen der "Welt" mehr Menschen illegal in die EU eingereist als jemals zuvor in der Geschichte der Europäischen Union. Zwischen Januar und November 2015 seien 1,28 Millionen illegale Grenzübertritte festgestellt worden, heißt es demnach in einer Mitteilung der EU-Kommission zum "Europäischen Grenz- und Küstenschutz und zu einem wirksameren Management der Außengrenzen". Das Dokument, das dem Blatt vorliege, soll demnach am Dienstag veröffentlicht werden. "Das ist ein Allzeithoch in der EU", so die EU-Kommission.

Zwischen 2009 und 2014 seien im Vergleich dazu lediglich 813.000 illegale Grenzübertritte festgestellt worden.

Sicherung der Grenzen besonders problematisch

Scharfe Kritik übe die Brüsseler Kommissionsbehörde an der Sicherung der EU-Außengrenzen , die sich "als völlig unzureichend erwiesen hat, um eine wirksame und integrierte Grenzsicherung zu garantieren". Die EU-Kommission stelle fest: "Drittstaatenangehörige konnten die Außengrenzen der EU illegal überqueren und dann ihre Reise durch die EU fortsetzen, ohne zuerst identifiziert, registriert und einer Sicherheitsüberprüfung unterzogen worden zu sein." Dieser Zustand müsse dringend beendet werden. Europa brauche "eine starke und gemeinsame Politik bei der Sicherung der EU-Außengrenzen, die sich auf das Prinzip einer gemeinsam geteilten Verantwortung stützt".