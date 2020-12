Schleswig-Holsteins Landesregierung will laut einem Bericht der "Kieler Nachrichten" eine Art Einheitslehrer einführen. Künftig solle es ein gemeinsames "Lehramt an Gymnasien und Gemeinschaftsschulen" geben, schreibt die Zeitung unter Berufung auf einen ihr vorliegenden Entwurf eines Lehrkräftebildungsgesetzes. Geplant seien zudem neuartige Inklusionslehrer. Die Reform solle zum Wintersemester 2014/15 in Kraft treten.

Gewinner der Reform ist dem Zeitungsbericht zufolge die Uni Flensburg. Die frühere Pädagogische Hochschule bildet bisher nur Lehrer für die Sekundarstufe I (Klasse fünf bis zehn) aus. Künftig solle die Hochschule auch ein Studium für die Sekundarstufe II (Klasse elf bis 13) anbieten, allerdings vorerst nur in sieben Fächern: Deutsch, Mathematik, Englisch, Spanisch, Dänisch, Geschichte und Wirtschaft/Politik. Die Hochschule erhalte dafür zusätzliches Personal, schreiben die "Kieler Nachrichten".