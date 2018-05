NEWSTIME

Newstime vom 8. Mai 2018

Niedrige Werte: Aber keine Entwarnung. Seehofer stellt Kriminalitätsstatistik vor. Fahrlässige Tötung? Zwei Tote bei Zugunglück in Bayern. Welche Rolle spielt der Fahrdienst-Leiter. Pelzige Schätze: Was man seinen Haustieren so alles gönnen kann.

08:56 min