Das berichtete ein Augenzeuge. In der Gegend, in der die Tat verübt wurde, herrscht ein hohes Sicherheitsaufkommen. Es gibt dort mehrere Botschaften, Cafes und Restaurants, die bei Ausländern beliebt sind. Polizei und Wachleute sind auf den Straße ständig präsent. Ein Angriff auf einen Zivilisten am helllichten Tage ist äußerst ungewöhnlich.

Der schwedische Rundfunk teilte mit, der Journalist sei einer seiner erfahrensten Korrespondenten gewesen. Er besaß Botschaftsangaben zufolge sowohl die schwedische als auch die britische Staatsbürgerschaft. Er habe zusammen mit seinem Fahrer und Dolmetscher vor einem libanesischen Restaurant gestanden, als zwei westlich gekleidete Männer an ihn herangetreten seien, sagte ein Wachposten. Es sei nur ein Schuss gefallen.

Der Tatort befindet sich nur wenige Meter von einem weiteren libanesischen Restaurant entfernt, in dem Taliban-Kämpfer im Januar acht Afghanen sowie 13 Ausländer getötet hatten. Zu dem Vorfall am Dienstag habe er keine Informationen, sagte ein Taliban-Sprecher.

Die Tat unterstreicht, wie labil die Sicherheitslage in Afghanistan ist. Das Land bereitet derzeit die Präsidentenwahl am 5. April vor.