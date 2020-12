Die Festnahme des Islamisten Sven Lau ist dem Verfassungsschutz zufolge in der salafistischen Szene mit Empörung aufgenommen worden. "Sie wird als ungerecht und übertrieben dargestellt", sagte der Chef des nordrhein-westfälischen Verfassungsschutzes, Burkhard Freier, am Mittwoch in Düsseldorf. "Das zeigt, dass die demokratische Rechtsordnung für diese Extremisten kein Maßstab ist."

Aufruf zur Unterstützung

Der Salafistenprediger Pierre Vogel kritisierte die Festnahme seines Weggefährten als "Show". Damit wolle man "die deutsche Gesellschaft in Angst und Schrecken versetzen", behauptete Vogel in einer über Facebook verbreiteten 17-minütigen Video-Botschaft. In Internet-Auftritten der Islamisten tauchte das Konterfei Sven Laus auf mit dem Zusatz: "Free Abu Adam - Unterstützt euren Bruder." Lau nennt sich in der Szene "Abu Adam".

Der 35-Jährige war am Dienstag in Mönchengladbach wegen Unterstützung der als Terrorvereinigung eingestuften islamistischen Gruppe Jamwa ("Armee der Auswanderer und Helfer") verhaftet worden. Nach Angaben der Bundesanwaltschaft hat er einen Flügel der Jamwa unterstützt, der sich dem IS angeschlossen habe. Er sei Anlaufstelle für Salafisten im Raum Düsseldorf gewesen, die in das Kampfgebiet ausreisen wollten.